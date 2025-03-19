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    КХЛ 2024/25. ЦСКА — Локомотив: прямая трансляция — смотреть онлайн

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 19.03.2025 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Локомотив в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч команд между собой: Локомотив — ЦСКА 4:1. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч ЦСКА — Локомотив с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 5:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 5:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • ЦСКА:
    • Ничья:
    • Локомотив:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Локомотив.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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