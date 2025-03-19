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    ЦСКА продолжит проигрывать?!

    ЦСКА — «Локомотив»: Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    «Локомотив» обыграет ЦСКА?
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Марта 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции Западной конференции с 83 очками в активе после 65-и встреч. ЦСКА набрал столько же баллов, сколько и «Спартак» (3-е место).

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающую шайбу в 3-м периоде. Матчем ранее ЦСКА проиграл «Металлургу» Мг (2:4).

    ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах армейцы трижды проиграли и дважды победили. За этот отрезок ЦСКА обыгрывал «Автомобилист» (4:3) и «Барыс» (3:0), а также проиграл СКА (2:3 ОТ).

    Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс (у обоих — травмы) и Владислав Каменев (отстранен).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: ЦСКА уже давненько гарантировал себе место в плей-офф. Сейчас главная задача для армейцев — подняться повыше в турнирной таблице Запада за 3 матча в регулярном чемпионате.

    Если завтра будет плей-офф, то ЦСКА попадает на крепкое минское «Динамо», которое точно способно создать проблемы армейцам, но все может измениться. К примеру, будет интересно увидеть в 1-м раунде противостояние против СКА.

    Перед стартом решающей стадии турнира вокруг ЦСКА разразилась бомба. Нападающего команды Владислава Каменева поймали на допинге, а затем отстранили от клуба. Это может сказаться на ЦСКА в плей-офф.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» гарантировали себе 1-е место в таблице Запада и во всей КХЛ. «Локомотив» уже получил Кубок Континента после матча с «Адмиралом».

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила дальневосточную команду со счетом 4:1, не оставив шансов сопернику. Матчем ранее «Локомотив» по буллитам уступил «Нефтехимику» (1:2).

    В последних 5-и встречах «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (3:5), а также дважды обыграла «Северсталь» (3:0 и 5:0). За этот отрезок ярославцы пропустили всего 7 шайб.

    Не сыграет: Степан Никулин из-за травм.

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    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Локомотив» точно является одним из главных претендентов на победу в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошлом году ярославцы остановились в финале, а сейчас команда будет настроена победить.

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    Без сомнений, «Локомотив» — самая стабильная команда в КХЛ сезона 2024/2025. «Железнодорожники» прошли регулярный чемпионат без больших провалов, показывая стабильную игру.

    Правда, иногда у «Локомотива» случаются трудности при игре в атаке. Стиль игры ярославцев заточен именно на четкие оборонительные действия, а на чужой половине площадки уже как получится.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА проиграл 2 последних матча

    • В последних 3-х встречах «Локомотив» пропустил 2 шайбы

    • «Локомотив» трижды обыгрывал ЦСКА в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.75, а победа ЦСКА — в 2.75.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.40.

    Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» окажется сильнее ЦСКА в предстоящем матче. У армейцев продолжается не очень удачный период.

    Ставка: Победа «Локомотива» за 2.45.

    Прогноз: В последнее время «Локомотив» супер-надежно выступает на своей половине площадки.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 2 меньше за 1.95.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 19.03.202519:30. ЦСКА продолжит проигрывать?!
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