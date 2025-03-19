ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции Западной конференции с 83 очками в активе после 65-и встреч. ЦСКА набрал столько же баллов, сколько и «Спартак» (3-е место).
Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающую шайбу в 3-м периоде. Матчем ранее ЦСКА проиграл «Металлургу» Мг (2:4).
ЦСКА — Локомотив: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и встречах армейцы трижды проиграли и дважды победили. За этот отрезок ЦСКА обыгрывал «Автомобилист» (4:3) и «Барыс» (3:0), а также проиграл СКА (2:3 ОТ).
Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс (у обоих — травмы) и Владислав Каменев (отстранен).
Состояние команды: ЦСКА уже давненько гарантировал себе место в плей-офф. Сейчас главная задача для армейцев — подняться повыше в турнирной таблице Запада за 3 матча в регулярном чемпионате.
Если завтра будет плей-офф, то ЦСКА попадает на крепкое минское «Динамо», которое точно способно создать проблемы армейцам, но все может измениться. К примеру, будет интересно увидеть в 1-м раунде противостояние против СКА.
Перед стартом решающей стадии турнира вокруг ЦСКА разразилась бомба. Нападающего команды Владислава Каменева поймали на допинге, а затем отстранили от клуба. Это может сказаться на ЦСКА в плей-офф.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» гарантировали себе 1-е место в таблице Запада и во всей КХЛ. «Локомотив» уже получил Кубок Континента после матча с «Адмиралом».
Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила дальневосточную команду со счетом 4:1, не оставив шансов сопернику. Матчем ранее «Локомотив» по буллитам уступил «Нефтехимику» (1:2).
В последних 5-и встречах «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (3:5), а также дважды обыграла «Северсталь» (3:0 и 5:0). За этот отрезок ярославцы пропустили всего 7 шайб.
Не сыграет: Степан Никулин из-за травм.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Локомотив» точно является одним из главных претендентов на победу в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошлом году ярославцы остановились в финале, а сейчас команда будет настроена победить.
Без сомнений, «Локомотив» — самая стабильная команда в КХЛ сезона 2024/2025. «Железнодорожники» прошли регулярный чемпионат без больших провалов, показывая стабильную игру.
Правда, иногда у «Локомотива» случаются трудности при игре в атаке. Стиль игры ярославцев заточен именно на четкие оборонительные действия, а на чужой половине площадки уже как получится.
Статистика для ставок
- ЦСКА проиграл 2 последних матча
- В последних 3-х встречах «Локомотив» пропустил 2 шайбы
- «Локомотив» трижды обыгрывал ЦСКА в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.75, а победа ЦСКА — в 2.75.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.40.
- 2.15Динамо Москва — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Динамо Минск — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:10
- 2.13Трактор — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» окажется сильнее ЦСКА в предстоящем матче. У армейцев продолжается не очень удачный период.
Ставка: Победа «Локомотива» за 2.45.
Прогноз: В последнее время «Локомотив» супер-надежно выступает на своей половине площадки.
Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 2 меньше за 1.95.