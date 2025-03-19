В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы располагаются на 4-й позиции Западной конференции с 83 очками в активе после 65-и встреч. ЦСКА набрал столько же баллов, сколько и «Спартак» (3-е место).

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающую шайбу в 3-м периоде. Матчем ранее ЦСКА проиграл «Металлургу» Мг (2:4).

В последних 5-и встречах армейцы трижды проиграли и дважды победили. За этот отрезок ЦСКА обыгрывал «Автомобилист» (4:3) и «Барыс» (3:0), а также проиграл СКА (2:3 ОТ).

Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс (у обоих — травмы) и Владислав Каменев (отстранен).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: ЦСКА уже давненько гарантировал себе место в плей-офф. Сейчас главная задача для армейцев — подняться повыше в турнирной таблице Запада за 3 матча в регулярном чемпионате.

Если завтра будет плей-офф, то ЦСКА попадает на крепкое минское «Динамо», которое точно способно создать проблемы армейцам, но все может измениться. К примеру, будет интересно увидеть в 1-м раунде противостояние против СКА.

Перед стартом решающей стадии турнира вокруг ЦСКА разразилась бомба. Нападающего команды Владислава Каменева поймали на допинге, а затем отстранили от клуба. Это может сказаться на ЦСКА в плей-офф.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» гарантировали себе 1-е место в таблице Запада и во всей КХЛ. «Локомотив» уже получил Кубок Континента после матча с «Адмиралом».

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила дальневосточную команду со счетом 4:1, не оставив шансов сопернику. Матчем ранее «Локомотив» по буллитам уступил «Нефтехимику» (1:2).

В последних 5-и встречах «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» (3:5), а также дважды обыграла «Северсталь» (3:0 и 5:0). За этот отрезок ярославцы пропустили всего 7 шайб.

Не сыграет: Степан Никулин из-за травм.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Локомотив» точно является одним из главных претендентов на победу в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошлом году ярославцы остановились в финале, а сейчас команда будет настроена победить.

Без сомнений, «Локомотив» — самая стабильная команда в КХЛ сезона 2024/2025. «Железнодорожники» прошли регулярный чемпионат без больших провалов, показывая стабильную игру.

Правда, иногда у «Локомотива» случаются трудности при игре в атаке. Стиль игры ярославцев заточен именно на четкие оборонительные действия, а на чужой половине площадки уже как получится.

Статистика для ставок

ЦСКА проиграл 2 последних матча

В последних 3-х встречах «Локомотив» пропустил 2 шайбы

«Локомотив» трижды обыгрывал ЦСКА в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.75, а победа ЦСКА — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.40.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» окажется сильнее ЦСКА в предстоящем матче. У армейцев продолжается не очень удачный период.

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.45.

Прогноз: В последнее время «Локомотив» супер-надежно выступает на своей половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 2 меньше за 1.95.