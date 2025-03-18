«Динамо» М — «Авангард»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

Московскоеи омскийв матче регулярного чемпионата КХЛ в основное и результативное время сыграли вничью со счетом 3:3.

За бело-голубых шайбы забрасывали Дмитрий Рашевский, Никита Гусев и Павел Кудрявцев.

В составе гостей отличились Семен Чистяков, Иван Игумнов и Константин Окулов.

Решающую шайбу в овертайме забросил Макс Комтуа.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) Голы: Рашевский — 19 (Гусев), 28:33 — 1:0. Чистяков — 18 (Спунер), 31:12 — 1:1. Гусев — 28 (Уил), 33:52 — 2:1. Кудрявцев — 11 (бол., Пакетт, Уил), 43:51 — 3:1. Игумнов — 10 (Прохоркин, Якупов), 54:09 — 3:2. Окулов — 15 (бол., Маклауд, Спунер), 55:17 — 3:3. Комтуа — 21 (бол., Гусев, Пыленков), 61:23 — 4:3Вратари: Моторыгин — БердинБроски: 22 (7+9+4+2) — 32 (10+9+13+0)Штраф: 8 — 6

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции с 89 очками. «Авангард» сейчас шестой на «Востоке» с 83 очками.