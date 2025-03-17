Десятков: Для кого‑то каждый матч может стать последним в «Витязе»

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(2:3 Б).

«Если брать матч целиком, то должны были выиграть его во втором периоде. При таком количестве большинства должны были забивать две‑три шайбы. Не сказал бы, что халатно отнеслись к этому, больше расточительно, потому что при численном преимуществе ничего не создали. То, что забили вшестером — надо отдать должное характеру команды, боролись до конца несмотря на трудности в реализации.

Где находим силы? Сейчас у нас такая ситуация, что для кого‑то каждый матч может стать последним в лиге, в этой команде, поэтому каждый матч проводим, как последний.

Есть ли ясность по поводу продолжения работы в клубе? Ясности нет. У нас еще две игры, а дальше будет видно», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Витязь» занимает 10-е место в таблице Запада с 58-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Авангарда» 20-го марта.