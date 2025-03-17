«Металлург» — «Витязь»: счет матча 3:2 Б, обзор голов

одолел(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Металлурга» отличились Люк Джонсон и Никита Камалов.

В составе «Витязя» шайбы забросили Владислав Цицюра и Алексей Макеев.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Металлург». Победный бросок совершил Люк Джонсон.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Джонсон — 12 (Пресс, Коробкин), 2:50 — 1:0. Цицюра — 8 (бол., Макеев, Бучельников), 32:15 — 1:1. Камалов — 2 (Козлов, Гераськин), 44:03 — 2:1. Макеев — 15 (Барак, Бучельников), 59:47 — 2:2Победный буллит: Люк ДжонсонВратари: Набоков — КареевБроски: 35 (12+11+10+2) — 31 (7+15+8+1)Штраф: 17 — 4

После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 88-ю очками в активе. «Витязь» — на 10-й строчке Запада (58).