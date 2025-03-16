За океаном прошли 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Баффало» — «Вегас» — 4:3 Б

В основное время в составе победителей забивали Райан Маклеод, Джейсон Закер и Расмус Далин. У гостей отличились Бретт Хауден, Джек Айкел и Павел Дорофеев, для россиянина это третий мяч кряду, где он забивает.

Победную шайбу в серии буллитов забросил Алекс Так.

«Баффало» замыкает таблицу «Востока» с 58 очками в 63 играх. «Вегас» (86) — третий на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вегас» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Хауден — 18 (Пирсон, Барбашев), 12:07 — 0:1. Дорофеев — 27 (Гертл), 32:06 — 0:2. Маклеод — 15 (Брайсон, Байрам), 32:13 — 1:2. Зукер — 19 (бол.), 49:53 — 2:2. Айкел — 21 (Стоун, Пьетранджело), 57:27 — 2:3. Далин — 12 (Байрам, Томпсон), 59:46 — 3:3Победный буллит: ТакВратари: Луукконен — ХиллБроски: 37 (12+10+14+1) — 20 (7+6+6+1)Штраф: 22 — 14

«Баффало» — «Вегас» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 7:3

У хозяев две шайбы забросил Коннор Девар, также отличились Дентон Хайнен, Рикард Ракелль, Филлип Томазино, Эрик Карлссон и Кевин Хейс. Евгений Малкин сделал результативную передачу. Сейчас у россиянина 44 (13+31) очка в 59 играх.

У «Дэвилз» голы на счету Коди Гласса, Тимо Майера и Нико Хишера.

Сейчас «Питтсбург» (66) — 14-й на «Востоке». «Нью-Джерси» с 78 очками — на шестой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 7:3 (2:1, 1:0, 4:2) Голы: Гласс — 6 (Братт, Л. Хьюз), 10:08 — 0:1. Девар — 2 (Аччиари, Тимминс), 17:11 — 1:1. Хейнен — 8 (Томасино, Колячонок), 17:36 — 2:1. Ракелль — 31 (Кросби, Тимминс), 24:24 — 3:1. Томасино — 10, 42:22 — 4:1. Майер — 19 (бол., Братт, Немец), 45:40 — 4:2. Хишир — 28 (бол., Л. Хьюз, Братт), 46:40 — 4:3. Карлссон — 10 (бол., Малкин, Летанг), 54:17 — 5:3. Девар — 3 (п.в., Лизотт), 59:05 — 6:3. Хэйс — 11 (Бемстрем), 59:38 — 7:3Вратари: Джерри — Маркстрем (57:19 — 59:05)Броски: 23 (7+7+9) — 28 (6+7+15)Штраф: 12 — 6

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 7:3 (2:1, 1:0, 4:2)

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 1:5

Лучшим в составе «столичных» был Александр Овечкин, у которого 2 (1+1) очка. Также забивали Дилан Строум, Алексей Протас, Тэйлор Рэддиш и Тревор Ван Римсдайк. .

У хозяев единственной шайбой отметился Маклин Селебрини.

Всего у Овечкина в этом сезоне 55 (34+21) очков в 51-м матче. Всего у нападающего в карьере теперь стало 887 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 8 голов.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции с 96 очками. «Сан-Хосе» с 45 очками — на последней строчке «Запада».

Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2) Голы: Строум — 21 (Овечкин, Уилсон), 7:33 — 0:1. Протас — 29 (Эллер, Уилсон), 17:26 — 0:2. Рэддиш — 7 (Карлсон, Дюбуа), 18:55 — 0:3. Селебрини — 21 (Тоффоли), 46:19 — 1:3. ван Римсдайк — 1 (Эллер, Манджапане), 46:59 — 1:4. Овечкин — 34 (Фехервари, Дюбуа), 50:54 — 1:5Вратари: Романов (Георгиев, 40:00) — ТомпсонБроски: 20 (3+7+10) — 28 (17+5+6)Штраф: 16 — 16

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:6

Никита Кучеров сделал результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 10 бросков из 12.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) Голы: Хедман — 12 (Гурд, Раддиш), 2:22 — 0:1. Э. Линдхольм — 12 (Пик, Лауко), 15:58 — 1:1. Пол — 20 (Лиллеберг, Гонсалвес), 22:13 — 1:2. Чирелли — 21 (Макдона, Гурд), 27:22 — 1:3. Раддиш — 5 (Лиллеберг, Пол), 37:08 — 1:4. Хуснутдинов — 4 (Йокихарью, Э. Линдхольм), 40:23 — 2:4. Хагель — 31 (п.в., Кучеров, Чернак), 56:31 — 2:5. Чирелли — 22 (п.в., Хедман), 59:15 — 2:6Вратари: Суэймен (56:11 — 56:31, 57:34 — 59:15) — ВасилевскийБроски: 12 (8+0+4) — 40 (10+21+9)Штраф: 4 — 2

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

«Монреаль» — «Флорида» — 3:1

Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Лайне — 16 (бол., Хатсон, Кофилд), 5:15 — 1:0. Кофилд — 33, 15:56 — 2:0. Самоскевич — 13 (Верхэге, Беннетт), 23:51 — 2:1. Дворак — 7 (Савар), 48:11 — 3:1Вратари: Монтембо — Бобровский (56:52)Броски: 15 (6+7+2) — 22 (5+6+11)Штраф: 4 — 6

«Монреаль» — «Флорида» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 0:4

По 2 (1+1) очка набрали Артемий Панарин и Алексис Лафренье, дубль оформил Винсент Трошек, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок.

В текущем сезоне Панарин провел 65 матчей, в которых набрал 71 (29+42) очко.

«Рейнджерс» с 72 очками занимают 8-е место на «Востоке», «Коламбус» с 70 очками — на 10-й строчке.

Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Лафренье — 15 (Зибанежад), 1:43 — 0:1. Панарин — 29 (Лафренье, Борген), 31:36 — 0:2. Трочек — 19 (Панарин, Куилль), 54:38 — 0:3. Трочек — 20 (мен., п.в., Д. Миллер, Фокс), 56:41 — 0:4Вратари: Тарасов (56:01 — 56:41) — ШестеркинБроски: 21 (9+6+6) — 21 (4+11+6)Штраф: 2 — 6

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

«Филадельфия» — «Каролина» — 0:5

Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Каролина» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Ахо — 25 (Блэйк, Джарвис), 8:21 — 0:1. Янковски — 7 (Робинсон, Джост), 15:46 — 0:2. Холл — 12 (бол., Ахо, Гостисбеер), 20:19 — 0:3. Янковски — 8 (Робинсон, Гостисбеер), 33:15 — 0:4. Морроу — 1 (Стэнковен, Холл), 59:28 — 0:5Вратари: Эрссон — КочетковБроски: 26 (12+10+4) — 30 (11+10+9)Штраф: 8 — 4

«Филадельфия» — «Каролина» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

«Торонто» — «Оттава» — 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Оттава» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) Голы: В. Нюландер — 37 (Робертсон, Карло), 26:49 — 1:0. Сандерсон — 7 (Штюцле, Ткачак), 27:57 — 1:1. Мэттьюс — 24, 28:55 — 2:1. Перрон — 5 (Батерсон), 32:16 — 2:2. Жиру — 14 (бол., Шабо), 34:08 — 2:3. Амадио — 9 (п.в., Грейг), 59:53 — 2:4Вратари: Столарц (57:18 — 58:45, 58:59 — 59:53) — УлльмаркБроски: 23 (5+7+11) — 25 (10+7+8)Штраф: 7 — 7

«Торонто» — «Оттава» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Байфилд — 17 (Кемпе, Кларк), 63:20 — 1:0Вратари: Кемпер — АннуненБроски: 21 (4+2+12+3) — 24 (7+7+9+1)Штраф: 4 — 6

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Голы: Шенн — 15 (Фаулер, Торопченко), 4:17 — 0:1. Нейберс — 17 (Томас, Бучневич), 30:51 — 0:2. Кайру — 25 (Шенн, Фаулер), 32:22 — 0:3. Миддлтон — 8, 32:47 — 1:3. Кайру — 26 (Холлоуэй, Фолк), 51:30 — 1:4. Кайру — 27 (п.в., Бучневич, Томас), 57:40 — 1:5Вратари: Густавссон (56:55 — 57:40) — ХоферБроски: 18 (6+7+5) — 27 (8+7+12)Штраф: 4 — 2

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

«Ванкувер» — «Чикаго» — 6:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Чикаго» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Голы: Хьюз — 15 (Гронек, Э. Петтерссон), 17:46 — 1:0. Майерс — 5 (Шервуд, Блюгерс), 18:21 — 2:0. Гарлэнд — 17 (Сутер, Хегландер), 28:08 — 3:0. Власик — 4 (Донато, Терявяйнен), 38:51 — 3:1. Э. Петтерссон — 15 (Хегландер), 44:01 — 4:1. Кайсер — 4 (Левшунов, Донато), 45:22 — 4:2. Оман — 1 (Шервуд, Блюгерс), 49:50 — 5:2. Сутер — 18 (Гарлэнд, Джошуа), 49:58 — 6:2Вратари: Шилов — СодерблумБроски: 15 (4+6+5) — 19 (5+8+6)Штраф: 28 — 26