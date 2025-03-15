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    «Амур» победил «Барыс», Ли оформил хет-трик

    «Амур» — «Барыс»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    «Амур» дома выиграл у «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    У хозяев хет-триком отметился Олег Ли. Также отличились Владислав Барулин и Евгений Грачев.

    У Игната Коротких и Ефима Гуркина по две результативные передачи. В составе гостей по 2 (1+1) очка набрали Роман Старченко и Динмухамед Кайыржан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
    Голы: О. Ли — 9 (Коротких, Гуркин), 0:50 — 1:0. Барулин — 11 (К. Ли, Джурасик), 5:28 — 2:0. Грачев — 7 (бол., Гальченюк), 11:27 — 3:0. О. Ли — 10 (Коротких), 21:07 — 4:0. Старченко — 4 (Рахманов, Кайыржан), 36:22 — 4:1. Кайыржан — 4 (бол., Старченко, Бекетаев), 42:54 — 4:2. О. Ли — 11 (бол., К. Ли, Гуркин), 57:24 — 5:2Вратари: Джурасик — ШестаковШтраф: 19 — 15Броски: 31 (12+9+10) — 33 (9+12+12)

    «Амур» прервал четырехматчевую серию поражений. Клуб с 40 очками идет на 11-м месте в Восточной конференции.

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    «Барыс» (35) замыкает турнирную таблицу.

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