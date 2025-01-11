Кудашов — о победе «Динамо»: Для зрителей думаю, что все было идеально

Главный тренер московскогопрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против(5:4).

«Хорошая игра с отличным соперником. Для зрителей думаю, что всё было идеально. Сегодня был полный стадион в выходной день.

Что мне не понравилось, так это то, что после первой пропущенной шайбы мы заснули на пять минут и как-то растерялись, потому и пропустили ещё две. В остальном хорошо сыграли.

О неудачной серии со СКА в Москве знал. Вчера. Думал. Помнил. Но забыл. И не сказал на собрании. Честно вам скажу, что думал использовать этот момент как стимулирующий на собрании. Но забыл про него. Поэтому как-то так и прошло», — передает слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча московское «Динамо» располагается на 2-й позиции Запада с 57-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Северстали» 14-го января.