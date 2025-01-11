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    Кудашов — о победе «Динамо»: Для зрителей думаю, что все было идеально

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против СКА (5:4).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Хорошая игра с отличным соперником. Для зрителей думаю, что всё было идеально. Сегодня был полный стадион в выходной день.

    Что мне не понравилось, так это то, что после первой пропущенной шайбы мы заснули на пять минут и как-то растерялись, потому и пропустили ещё две. В остальном хорошо сыграли.

    О неудачной серии со СКА в Москве знал. Вчера. Думал. Помнил. Но забыл. И не сказал на собрании. Честно вам скажу, что думал использовать этот момент как стимулирующий на собрании. Но забыл про него. Поэтому как-то так и прошло», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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