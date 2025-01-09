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    Костюченок: Слабая реализация моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Амур
    Виктор Костюченок, исполняющий обязанности главного тренера «Амура», подвел итог матча против «Сочи» (2:5).

    Виктор Костюченок
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    Виктор Костюченок

    «Слабая реализация моментов. Моментов создали достаточно, чтобы выиграть, но в то же время два автогола, гол в пустые. Это концентрация игроков, которые находятся на льду. А так, соперника с победой.

    Шаймарданов сыграл в поездке две игры, доверили Джурусику сегодня сыграть. Особых ошибок у него не было. Опять же, были две курьёзные шайбы, которые надломили.

    Не было установки поплотнее играть с Хохлачёвым. Там именно что потеря концентрации, пытались быстрее забрать шайбу, за счёт этого получили голы», — цитирует Костюченка пресс-служба КХЛ.

    Сочинцы смогли набрать 23 очка, но остались на последнем месте в Западной конференции. У «Амура» осталось 23 балла и последняя строчка Восточной конференции.

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