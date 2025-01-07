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    «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»

    «Металлург» — «Адмирал»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в овертайме дожал «Адмирал» со счетом 4:3.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    На голы Алексея Маклюков, Люка Джонсона, Даниила Вовченко и Валерия Орехова гости ответили точными бросками Даниила Гутика, Джека Родуолда и Егора Петухова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Гутик — 14 (бол., Шэн), 11:51 — 0:1. Маклюков — 2 (Коробкин, Джозефс), 17:42 — 1:1. Родуолд — 12 (Сошников, Шулак), 20:42 — 1:2. Джонсон — 7 (бол., Пресс, Канцеров), 25:09 — 2:2. Петухов — 17 (бол., Старков, Гутик), 50:44 — 2:3. Вовченко — 7 (бол., Канцеров, Петунин), 56:42 — 3:3. Орехов — 6 (Канцеров, Джонсон), 64:59 — 4:3Вратари: Смолин — МишуровШтраф: 10 — 8Броски: 38 (5+15+12+6) — 20 (8+6+6+0)

    «Металлург» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 43 баллами находится на седьмой строчке.

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