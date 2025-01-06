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    «Северсталь» победила дома «Спартак»

    «Северсталь» — «Спартак»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» дома выиграла у московского «Спартака» со счетом 5:3.

    Кирилл Пилипенко
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    Кирилл Пилипенко

    Шайбы в составе победителей забивали Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко.

    За красно-белых отличились Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Аймурзин — 23 (бол., Пилипенко, Буренов), 3:34 — 1:0. Подшивалов — 5 (Думбадзе, Т. Давыдов), 5:31 — 2:0. Грудинин — 2 (Чебыкин, Муханов), 14:35 — 3:0. Порядин — 18 (буллит), 22:22 — 3:1. Котляревский — 10 (бол., Буренов, Пилипенко), 27:53 — 4:1. Голдобин — 9 (Беляев), 38:50 — 4:2. Локтионов — 11 (Вишневский, Орлов), 57:23 — 4:3. Пилипенко — 19 (п.в., Котляревский, Грудинин), 59:53 — 5:3Вратари: Шостак — Николаев (55:57 — 57:23, 58:23 — 59:56)Броски: 41 (18+12+11) — 29 (7+13+9)Штраф: 8 — 12

    «Спартак» идет третьим на «Западе» с 55 очками. «Северсталь» (52) располагается тремя позициями ниже.

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