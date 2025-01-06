Гатиятулин: Есть проблемы с реализацией

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Интересный, зрелищный матч в исполнении обеих команд. Много борьбы, много движения. Соперник свои отрезки провёл более результативно. Первый период нам больше удался, было много голевых моментов. Есть проблемы с реализацией. Во втором периоде были наложения звеньев, ошибки. И тем не менее моменты создавали.

Примерно понимали, как будет играть соперник. Действительно, и новый тренерский штаб, и команда сильно изменилась. Но нам нужно было нам играть так как требовалось и реализовывать свои моменты. Даже в проигранных матчах мы играем неплохо моменты имеем вопросы в реализации ребята мастеровитые ждём, когда моменты из количества в качество перейдут.

Все ребята что сейчас в составе выполняют всё что требуется. Травмы — это рабочий момент, без травм в контактном виде спорта таком как хоккей не бывает. Начал тренироваться с основой Степан Фальковский, если кондиции будут хорошие он появится в составе в следующем матче. По Пустозёрову посмотрим матч "Нефтяника", созвонимся с тренерским штабом, постепенно будем привлекать к первой команде», — цитирует Гатиятулина «Чемпионат».

«Ак Барс» с 52 очками идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 43 баллами поднялся на шестую строчку.