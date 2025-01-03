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    Гатиятулин: Игры с «Ладой» всегда проходят в упорной борьбе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Лада
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Игры с "Ладой" всегда проходят в упорной борьбе. Соперник играл самоотверженно, с желанием, здорово сыграли вратари. По нашей игре — было много длительных хороших отрезков, создали достаточно моментов, в завершении либо не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Рады, что начали новый год с победы, было важно выиграть и порадовать болельщиков.

    Реализация моментов? Проблемы нет, броски должны переходить в качество. Может быть, торопимся, может, последняя передача неточная. Будем работать над этим. Фальковский утром пришёл с недомоганием, не стали рисковать, дали восстановиться. Дыняк получил повреждение ещё до Нового года, восстанавливается, возможно, появится в домашней серии.

    Что касается О’Делла, он работает по индивидуальному графику. Возможно, в ближайшие дни начнёт тренироваться с основной группой, если врачи дадут добро», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Авангарда» 6-го января.

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