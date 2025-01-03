Гатиятулин: Игры с «Ладой» всегда проходят в упорной борьбе

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:1).

«Игры с "Ладой" всегда проходят в упорной борьбе. Соперник играл самоотверженно, с желанием, здорово сыграли вратари. По нашей игре — было много длительных хороших отрезков, создали достаточно моментов, в завершении либо не хватало точности, либо вратарь соперника выручал. Рады, что начали новый год с победы, было важно выиграть и порадовать болельщиков.

Реализация моментов? Проблемы нет, броски должны переходить в качество. Может быть, торопимся, может, последняя передача неточная. Будем работать над этим. Фальковский утром пришёл с недомоганием, не стали рисковать, дали восстановиться. Дыняк получил повреждение ещё до Нового года, восстанавливается, возможно, появится в домашней серии.

Что касается О’Делла, он работает по индивидуальному графику. Возможно, в ближайшие дни начнёт тренироваться с основной группой, если врачи дадут добро», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 52 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Авангарда» 6-го января.