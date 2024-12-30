«Автомобилист» — «Лада»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

Дмитрий Кугрышев Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Лады».
В составе хозяев шайбы забрасывали Семен Кизимов и Брукс Мэйсек.
За гостей отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. Решающий буллит исполнил Дмитрий Кугрышев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кизимов — 6 (Бывальцев, Шаров), 4:52 — 1:0. Моисеев — 2 (Черников, Кугрышев), 29:03 — 1:1. Юртайкин — 3 (Семин, Михайлов), 36:54 — 1:2. Мэйсек — 15 (Шаров, Зборовский), 55:57 — 2:2Победный буллит: КугрышевВратари: Аликин — ТрушковБроски: 37 (9+11+15+2) — 23 (9+9+4+1)Штраф: 2 — 0
«Автомобилист» идет пятым на «Востоке» с 48 очками после 39 игр. «Лада» занимает 10-ю строчку с 35 очками в 37 матчах.