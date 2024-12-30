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    «Лада» выиграла в гостях у «Автомобилиста» по буллитам

    «Автомобилист» — «Лада»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Лада Автомобилист
    Завершился матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» из Екатеринбурга и тольяттинской «Ладой».

    Дмитрий Кугрышев
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    Дмитрий Кугрышев

    Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Лады».

    В составе хозяев шайбы забрасывали Семен Кизимов и Брукс Мэйсек.

    За гостей отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. Решающий буллит исполнил Дмитрий Кугрышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Кизимов — 6 (Бывальцев, Шаров), 4:52 — 1:0. Моисеев — 2 (Черников, Кугрышев), 29:03 — 1:1. Юртайкин — 3 (Семин, Михайлов), 36:54 — 1:2. Мэйсек — 15 (Шаров, Зборовский), 55:57 — 2:2Победный буллит: КугрышевВратари: Аликин — ТрушковБроски: 37 (9+11+15+2) — 23 (9+9+4+1)Штраф: 2 — 0

    «Автомобилист» идет пятым на «Востоке» с 48 очками после 39 игр. «Лада» занимает 10-ю строчку с 35 очками в 37 матчах.

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