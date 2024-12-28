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    Зубов — о поражении «Лады»: В атаке показываем уровень, в обороне — провал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Авангард
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (6:7).

    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»
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    Павел Зубов — исполняющий обязанности главного тренера «Лады»

    «Хорошая игра при хорошей зрительской атмосфере. Команды не подвели. Сожалеть можно только о том, что не набрали очки по такой игре.

    Из команды уходят лидеры, но мы все равно играет в атакующий хоккей? В последнее время много внимания уделяем командным взаимодействиям. И в атаке, и в обороне. Есть проблемы, мы их видим, но шесть заброшенных шайб. В атаке показываем уровень, в обороне — провал. Будем работать, чтобы сзади было почище.

    Отличия сегодняшней игры от предыдущей в Тольятти? Там мы выиграли. Но в целом так же игра развивалась. Опять так же проиграли второй период. Хорошо отработали первый и третий. Над вторым периодом будем работать. Там происходили безобразные вещи», — передает слова Зубова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Лада» занимает 10-е место в таблице Востока с 33 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Автомобилиста» 30-го декабря.

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