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    Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ладу» в результативном матче

    «Авангард» — «Лада»: счет матча 7:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    «Авангард» одолел «Ладу» (7:6) в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе омской команды дублем отметился нападающий Константин Окулов, который провел дебютный матч за «Авангард».

    Еще по голу у омичей записали на свой счет Рид Буше, Михаил Гуляев, Илья Каблуков, Иван Игумнов и Майкл Маклауд.

    У «Лады» дублем отметился защитник Магомед Шараканов, а по голу отметились Данил Юртайкин, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Архип Неколенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6 (3:2, 3:2, 1:2)
    Голы: Буше — 15, 4:58 — 1:0. Гуляев — 4 (Маклауд, Башкиров), 5:52 — 2:0. Юртайкин — 2 (Алтыбармакян, Баранцев), 6:38 — 2:1. Каблуков — 1 (Холодилин), 7:32 — 3:1. Шараканов — 4 (Грошев, Бикмуллин), 10:57 — 3:2. Шараканов — 5 (Баранцев, Романов), 23:40 — 3:3. Окулов — 6 (Буше, Прохоркин), 24:32 — 4:3. Окулов — 7 (мен.), 28:17 — 5:3. Игумнов — 5 (Прохоркин, Якупов), 28:41 — 6:3. Калабушкин — 2 (Кугрышев, Волков), 39:51 — 6:4. Кугрышев — 6 (Волков), 41:50 — 6:5. Маклауд — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 42:29 — 7:5. Неколенко — 5 (Михайлов), 53:30 — 7:6Вратари: Серебряков — Трушков (Третьяк, 7:32, 59:06 — 59:21, 59:28)Броски: 35 (10+21+4) — 33 (15+13+5)Штраф: 6 — 6

    После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Лада» — на 10-й позиции с 33 баллами.

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