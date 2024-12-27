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    «Ак Барс» и СКА совершили обмен хоккеистами

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    Защитник Дмитрий Юдин перешел из «Ак Барса» в СКА. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Дмитрий Юдин перешел в СКА
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    Дмитрий Юдин перешел в СКА

    Стало известно, что в результате этого обмена защитник Степан Фальковский продолжит карьеру в «Ак Барсе».

    «Мы провели важный трансфер — в СКА возвращается защитник Дмитрий Юдин, который много лет провёл в нашей системе, выигрывал с клубом Кубок Гагарина. В своё время при другом главном тренере Юдин вынужденно покинул Петербург, хотя я всегда был за то, чтобы этот хоккеист продолжал выступать за СКА. Мы долго пытались его вернуть, и вот наконец-то это стало возможным. Мы хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке — с радостью приветствую его возвращение в СКА!

    Также хочу поблагодарить за игру Стёпу Фальковского. Он всегда был в коллективе, никогда не сачковал, отдавал команде всё, что мог. Спасибо и удачи дальше», — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

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    • В нынешнем сезоне Юдин провел за казанскую команду 27 матчей, забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи. Фальсковский принял участие в 29-и встречах за СКА и набрал 7 (2+5) очков.

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