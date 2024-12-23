«Динамо» М — «Ак Барс»: счет матча 5:6, обзор голов

проиграла на своем льду казанскомусо счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выигрывали к середине третьего периода, но в итоге потерпели поражение.

За «Динамо» шайбы забрасывали Максим Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Паккет, Павел Кудрявцев и Дмитрий Рашевский. Двумя ассистами отметились Никита Гусев и Артем Михеев.

Дубли в составе казанцев оформили Никита Лямкин, Александр Барабанов, также забивали Никита Евсеев и Альберт Яруллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3) Голы: Рашевский — 11 (Михеев, Комтуа), 2:18 — 1:0. Лямкин — 4 (мен., Сафонов), 8:50 — 1:1. Комтуа — 10 (Рашевский, Михеев), 18:11 — 2:1. Адамчук — 2 (Джиошвили), 23:42 — 3:1. Евсеев — 1 (Яшкин, Петан), 29:44 — 3:2. Пакетт — 9 (бол., Гусев), 34:45 — 4:2. Яруллин — 3 (Галимов, Лямкин), 38:05 — 4:3. Барабанов — 11 (Марченко, Сафонов), 40:56 — 4:4. Кудрявцев — 5 (бол., Менелл, Гусев), 43:19 — 5:4. Барабанов — 12 (бол., Петан, Лямкин), 51:26 — 5:5. Лямкин — 5 (бол., Барабанов, Петан), 53:56 — 5:6Вратари: Моторыгин (58:26) — Мифтахов (Билялов, 23:42)Броски: 30 (15+6+9) — 33 (12+11+10)Штраф: 8 — 10

Казанцы идут третьими на «Востоке» с 48 очками в 35 матчах. «Динамо» на четвертой строчке с 49 очками в 38 играх.