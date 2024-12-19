Воробьев: Сегодня мы увидели интересное дерби, бурю эмоций и голов

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:4 ОТ).

«Сегодня мы увидели интересное дерби, бурю эмоций и голов. Рады, что обыграли "Спартак" и забираем с собой два очка. Поражения от "Спартака" были в ранней стадии сезона. У нас новая система, многие вещи тогда были ещё зелёные. Мы перестраивались. Игра тройки Соркина? Рад тому, как они играют, Гурьянов выдал неплохую игру. Мне всегда хочется, чтобы ребята больше забивали.

Вижу ли прогресс в атаке? Не скажу, что у нас было меньше моментов в тех матчах, которые мы выигрывали 2:1. Просто сегодня свои моменты мы реализовали. Атаке порадовались, в защите должны быть солиднее.

Чествование Сергея Фёдорова? Это великий человек. Он был фантастическим хоккеистом, моим кумиром. Делал вещи и в атаке, и в обороне. Катание, завершение, мышление — великие игроки хороши во всём. А у него был запредельный уровень. И как тренер выиграл два Кубка. Могу ли я сравнить кого-то с ним в нынешнем ЦСКА? Вау! Давайте не будем проводить такие сравнения (улыбается)», — цитирует Воробьев пресс-служба КХЛ.

После этого матча ЦСКА располагается на 4-й позиции Запада с 49-ю очками в активе. В следующей встрече армейцы встретятся с «Нефтехимиком» 22-го декабря.