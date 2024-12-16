Плющев: Овечкину хватит месяца для восстановления

Известный тренерподелился мнением о травме капитана «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин повредил голень в конце ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Ожидается, что он пропустит до шести недель.

«Месяц — это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос — игровые кондиции.

Перелом — вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению.

У него хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей — контактная игра, жесткая.

И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

Прогнозы и ставки на НХЛ

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.