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    Плющев: Овечкину хватит месяца для восстановления

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Известный тренер Владимир Плющев поделился мнением о травме капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин повредил голень в конце ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Ожидается, что он пропустит до шести недель.

    «Месяц — это достаточный срок для восстановления. Но другой вопрос — игровые кондиции.

    Перелом — вещь болезненная, но месяца для заживления достаточно. И раньше была информация, что Александр готовит себя к возвращению.

    У него хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона. Спортсмены готовы к таким потрясением, хоккей — контактная игра, жесткая.

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    • И отмечу, что в НХЛ очень серьезно следят за здоровьем игроков, все под ведомом врачей», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

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    В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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