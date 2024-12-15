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    Россия U25 — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.12.2024 в 13:15 начнется матч на кубке Первого канала Россия U25 — Казахстан

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Казахстана
    Россия U25 и Казахстан начнут матч в 13:15 на кубке Первого канала, 15.12.2024.

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