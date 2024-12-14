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    Сборная мира КХЛ выиграла у Казахстана на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Казахстана
    В матче второго тура Кубка Первого канала сборная мира КХЛ переиграла команду Казахстана со счетом 3:1.

    Джереми Смит
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    Джереми Смит

    В составе победителей отличились Арно Дурандо, Александер Хмелевский и Энди Эндрофф. За проигравших забил Артем Лихотников.

    Кубок Первого канала
    Казахстан — Сборная мира КХЛ — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Дюрандо — 1, 10:39 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Тодд), 13:39 — 0:2. Андреофф — 1 (бол., Тодд, Пресс), 34:38 — 0:3. Лихотников — 1 (Бойко, Александров), 56:00 — 1:3Вратари: Амирбеков — РибарШтраф: 8 — 4

    Сборная мира КХЛ с 3 очками теперь идет на третьем месте в турнирной таблице. Казахстан (0) — последний.

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