Сборная мира КХЛ выиграла у Казахстана на Кубке Первого канала

Джереми Смит Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Арно Дурандо, Александер Хмелевский и Энди Эндрофф. За проигравших забил Артем Лихотников.
Кубок Первого канала
Казахстан — Сборная мира КХЛ — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Дюрандо — 1, 10:39 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Тодд), 13:39 — 0:2. Андреофф — 1 (бол., Тодд, Пресс), 34:38 — 0:3. Лихотников — 1 (Бойко, Александров), 56:00 — 1:3Вратари: Амирбеков — РибарШтраф: 8 — 4
Сборная мира КХЛ с 3 очками теперь идет на третьем месте в турнирной таблице. Казахстан (0) — последний.