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    Аналитик ESPN: Зак Фукале хочет вернуться в НХЛ

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    Голкипер «Трактора» Зак Фукале будет рассматривать варианты продолжения карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Аналитик ESPN Кевин Уикс.

    Зак Фукале — голкипер «Трактора»
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    Зак Фукале — голкипер «Трактора»

    «Услышал, что Зак Фукале работает с Дэном Мильштейном для содействия его возвращению в НХЛ. Фукале был лучшим вратарем в КХЛ в течение последних двух сезонов, и к нему проявляют значительный интерес клубы НХЛ на сезон-2025/2026», — написал Уикс на своей странице в соцсети.

    В нынешнем сезоне Фукале провел за «Трактор» 24 матча, отразил 92.81% бросков при коэффициенте надежности 1.86.

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    • До приезда в Россию канадский голкипер выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2021/2022 Фукале провел за «столичных» в НХЛ 4 матча, отразив за этот период 92.42% бросков.

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