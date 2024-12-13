Аналитик ESPN: Зак Фукале хочет вернуться в НХЛ

Голкипербудет рассматривать варианты продолжения карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Аналитик ESPN

«Услышал, что Зак Фукале работает с Дэном Мильштейном для содействия его возвращению в НХЛ. Фукале был лучшим вратарем в КХЛ в течение последних двух сезонов, и к нему проявляют значительный интерес клубы НХЛ на сезон-2025/2026», — написал Уикс на своей странице в соцсети.

В нынешнем сезоне Фукале провел за «Трактор» 24 матча, отразил 92.81% бросков при коэффициенте надежности 1.86.

До приезда в Россию канадский голкипер выступал в системе «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2021/2022 Фукале провел за «столичных» в НХЛ 4 матча, отразив за этот период 92.42% бросков.