Пилипенко и Аймурзин могут перейти из «Северстали» и «Авангард»

Лидерымогут продолжить карьеру в

Как сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин, «Авангард» готов заплатить за переход Пилипенко и Аймурзина 200-250 млн. рублей. К тому же, нападающий Александр Яремчук перейдет в «Северсталь».

В нынешнем сезоне Пилипенко провел за череповчан 34 матча и набрал 29 (15+14) очков. Аймурзин принял участие в 33-х встречах, забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.

Ранее в СМИ сообщали о том, что канадский нападающий Майкл Маклауд прибыл в расположение «Авангарда».