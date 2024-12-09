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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Пилипенко и Аймурзин могут перейти из «Северстали» и «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Северсталь
    Лидеры «Северстали» Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин могут продолжить карьеру в «Авангарде».

    Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин
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    Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин

    Как сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин, «Авангард» готов заплатить за переход Пилипенко и Аймурзина 200-250 млн. рублей. К тому же, нападающий Александр Яремчук перейдет в «Северсталь».

    В нынешнем сезоне Пилипенко провел за череповчан 34 матча и набрал 29 (15+14) очков. Аймурзин принял участие в 33-х встречах, забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.

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