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    Гол и ассист Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Монреаль Канадиенс
    «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Артемий Панарин, Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Каапо Какко.

    У «Монреаля» шайбы забросили Майк Мэтисон, Коул Кофилд и Ник Судзуки.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
    Голы: Панарин — 13 (бол., Фокс, Зибанежад), 9:02 — 1:0. Мэтисон — 2 (Галлахер, Слафковски), 11:47 — 1:1. Трочек — 6 (Лафренье, Линдгрен), 19:56 — 2:1. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 37:03 — 3:1. Кофилд — 14 (Сузуки), 44:16 — 3:2. Сузуки — 9 (Мэтисон, Кофилд), 54:07 — 3:3. Какко — 4 (бол., Куилль, Джонс), 59:36 — 4:3Вратари: Куик — Монтембо (59:39)Броски: 28 (10+12+6) — 28 (7+14+7)Штраф: 17 — 23Наши: Панарин (18.40/5/0) — —

    После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 6-е место в таблице Востока с 27-ю баллами, а «Монреаль» — на последней 16-й позиции с 19-ю очками.

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