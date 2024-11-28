Жамнов о поражении «Спартака»: Чуть-чуть не хватило характера в овертайме

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(3:4 ОТ).

«Настраивались, знали, что игра будет тяжёлая. К тому же, прошлую игру сыграли довольно таки неудачно. Радует, что ребята боролись до конца. Чуть-чуть не хватило характера в овертайме.

Камбэк в матче с "Витязем"? Что его уже вспоминать? Должны уже придти в себя. Сегодня чуть хромала дисциплина, много ненужных удалений было, что сказывалось. Но повторюсь, ребята бились до конца. Хочется только, чтобы на льду каждый хоккеист полностью отдавался игре», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 44 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Салавата Юлаева» 30-го ноября.