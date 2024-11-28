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    «Нефтехимик» оказался сильнее «Спартака» в матче КХЛ

    «Нефтехимик» — «Спартак»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Спартак
    «Нефтехимик» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Пастухов — защитник «Нефтехимика»
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    Илья Пастухов — защитник «Нефтехимика»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» шайбы забросили Григорий Селезнев, Евгений Митякин и Жан-Себастьен Ди.

    В составе «Спартака» голы записали на свой счет Адам Ружичка, Михал Чайковский и Павел Порядин.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Нефтехимик». Победный гол на счету Жан-Себастьена Ди.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Ружичка — 12 (бол., Порядин, Савиков), 3:33 — 0:1. Селезнев — 6 (Хоружев, Паталаха), 8:22 — 1:1. Митякин — 9 (бол., Сериков, Барбер), 18:19 — 2:1. Ди — 7 (Митякин, Белозеров), 45:36 — 3:1. Чайковски — 1 (Голдобин, Локтионов), 52:56 — 3:2. Порядин — 15 (Ружичка, Чайковски), 59:14 — 3:3. Ди — 8, 60:16 — 4:3Вратари: Долганов — Рибар (57:41 — 59:14)Броски: 36 (12+16+7+1) — 36 (10+13+13+0)Штраф: 12 — 12

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 32 очками в активе, а «Спартак» — на 2-й позиции Запада с 44 баллами.

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