«Нефтехимик» — «Спартак»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

обыграл(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Нефтехимика» шайбы забросили Григорий Селезнев, Евгений Митякин и Жан-Себастьен Ди.

В составе «Спартака» голы записали на свой счет Адам Ружичка, Михал Чайковский и Павел Порядин.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Нефтехимик». Победный гол на счету Жан-Себастьена Ди.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) Голы: Ружичка — 12 (бол., Порядин, Савиков), 3:33 — 0:1. Селезнев — 6 (Хоружев, Паталаха), 8:22 — 1:1. Митякин — 9 (бол., Сериков, Барбер), 18:19 — 2:1. Ди — 7 (Митякин, Белозеров), 45:36 — 3:1. Чайковски — 1 (Голдобин, Локтионов), 52:56 — 3:2. Порядин — 15 (Ружичка, Чайковски), 59:14 — 3:3. Ди — 8, 60:16 — 4:3Вратари: Долганов — Рибар (57:41 — 59:14)Броски: 36 (12+16+7+1) — 36 (10+13+13+0)Штраф: 12 — 12

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 32 очками в активе, а «Спартак» — на 2-й позиции Запада с 44 баллами.