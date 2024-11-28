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    «Салават Юлаев» всухую обыграл «Витязь» в матче КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Витязь»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Витязь
    «Салават Юлаев» разгромил «Витязь» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Ярослав Цулыгин — защитник «Салавата Юлаева»
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    Ярослав Цулыгин — защитник «Салавата Юлаева»

    В составе уфимской команды голы записали на свой счет Нэйтан Тодд, Данил Алалыкин, Деннис Ян и Александр Хмелевски.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Тодд — 9 (бол., Ливо, Ремпал), 33:44 — 1:0. Алалыкин — 5 (Ефремов, Василевский), 36:41 — 2:0. Ян — 7 (Горшков, Цулыгин), 37:06 — 3:0. Хмелевски — 14 (бол., Тодд, Ливо), 57:19 — 4:0Вратари: Самонов — ДорожкоБроски: 39 (13+17+9) — 22 (8+6+8)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада с 29-ю баллами.

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