«Салават Юлаев» — «Витязь»: счет матча 4:0, обзор голов

разгромил(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды голы записали на свой счет Нэйтан Тодд, Данил Алалыкин, Деннис Ян и Александр Хмелевски.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Тодд — 9 (бол., Ливо, Ремпал), 33:44 — 1:0. Алалыкин — 5 (Ефремов, Василевский), 36:41 — 2:0. Ян — 7 (Горшков, Цулыгин), 37:06 — 3:0. Хмелевски — 14 (бол., Тодд, Ливо), 57:19 — 4:0Вратари: Самонов — ДорожкоБроски: 39 (13+17+9) — 22 (8+6+8)Штраф: 6 — 8

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада с 29-ю баллами.