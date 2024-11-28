Гру назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Локомотивом»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(2:4).

«В этом матче мы наблюдали упорную борьбу, был хороший матч. На льду не было пространства. У "Локомотива" было больше удачи, они воспользовались нашими ошибками. Обе команды хорошо играли в обороне — даже несмотря на то, что "Локомотив" забил четыре гола. Лидерам соперника также было непросто, даже номеру 72, который забил три гола.

"Локомотив" — очень хорошая команда. Не случайно они являются лидером чемпионата. "Локомотив" не дает времени и пространства на льду. Мы чувствовали, что играем против хорошей команды», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» продолжает занимать 1-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. В следующем матче команда встретится с «Автомобилистом» 30-го ноября.