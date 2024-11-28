Десятков: Дома будем добирать и возвращать уверенность в своих силах

, главный тренер, высказался о матче против(0:4).

«Игра сегодня разбилась на отрезки с нашей стороны. Первый период мы достаточно неплохо играли. Не хватило забитой шайбы, чтобы раскрыть соперника. Естественно, нельзя удаляться против команды, которая имеет такое большинство. Что нам сегодня "Салават" показал и доказал. Не забросив ни одной шайбы, такая игра не приносит каких-то дивидендов.

Могла ли выбить четырёхдневная пауза команду из колеи? Не сколько четырёхдневная пауза, а концовка того матча со "Спартаком". Я ребятам сейчас сказал, что нужно заново родиться, поверить в себя, поверить в свои силы. Сегодня увидели серийность пропущенных шайб. В целом, из этой длинной поездки мы везём 50 процентов очков — это неплохой результат. Дома будем добирать и возвращать уверенность в своих силах.

Дебют Макеева? Видно, что ему ещё не хватает игрового тонуса, но, ничего, наберёт. Парень он опытный. Нам нужна помощь в атаке, в завершающей стадии, что у него было в прошлом. Надеюсь, будет и в будущем», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада с 29-ю баллами.