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    Десятков: Дома будем добирать и возвращать уверенность в своих силах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Салават Юлаев
    Павел Десятков, главный тренер «Витязя», высказался о матче против «Салавата Юлаева» (0:4).

    Павел Десятков
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    Павел Десятков

    «Игра сегодня разбилась на отрезки с нашей стороны. Первый период мы достаточно неплохо играли. Не хватило забитой шайбы, чтобы раскрыть соперника. Естественно, нельзя удаляться против команды, которая имеет такое большинство. Что нам сегодня "Салават" показал и доказал. Не забросив ни одной шайбы, такая игра не приносит каких-то дивидендов.

    Могла ли выбить четырёхдневная пауза команду из колеи? Не сколько четырёхдневная пауза, а концовка того матча со "Спартаком". Я ребятам сейчас сказал, что нужно заново родиться, поверить в себя, поверить в свои силы. Сегодня увидели серийность пропущенных шайб. В целом, из этой длинной поездки мы везём 50 процентов очков — это неплохой результат. Дома будем добирать и возвращать уверенность в своих силах.

    Дебют Макеева? Видно, что ему ещё не хватает игрового тонуса, но, ничего, наберёт. Парень он опытный. Нам нужна помощь в атаке, в завершающей стадии, что у него было в прошлом. Надеюсь, будет и в будущем», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Витязь» — на 9-й позиции Запада с 29-ю баллами.

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