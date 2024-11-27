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    Мамбеталиев о поражении «Барыса»: Предупреждали, что игра будет тяжелая

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (0:2).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Предупреждали, что игра будет тяжёлая. Знаете, вот вроде играют, потом теряют концентрацию и пропускают два гола. И не забили 10 моментов, надо забивать.

    Много было давления на нападающих, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Думаю, поправим», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. В следующем поединке астанинцы встретятся с «Металлургом» 29-го ноября.

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