Мамбеталиев о поражении «Барыса»: Предупреждали, что игра будет тяжелая

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(0:2).

«Предупреждали, что игра будет тяжёлая. Знаете, вот вроде играют, потом теряют концентрацию и пропускают два гола. И не забили 10 моментов, надо забивать.

Много было давления на нападающих, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Думаю, поправим», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. В следующем поединке астанинцы встретятся с «Металлургом» 29-го ноября.