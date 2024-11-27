«Сибирь» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

Тимур Ахияров Фото: globallookpress.com
На 16-й минуте счет открыл Тимур Ахияров, ему ассистировали Сергей Широков и Алексей Яковлев.
Вторую шайбу хозяев забросил Владимир Бутузов, ассисты на счету Владимира Рукавишникова и Владислава Кара.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Ахияров — 1 (Широков, Яковлев), 15:03 — 1:0. Бутузов — 10 (Рукавишников, Кара), 36:54 — 2:0Вратари: Костин — ШутовБроски: 36 (13+13+10) — 26 (5+10+11)Штраф: 6 — 4
«Сибирь» прервала 8-матчевую безвыигрышную домашнюю серию. С 27 очками она теперь идет девятой на «Востоке». «Барыс» двумя строчками ниже с 21 очком.