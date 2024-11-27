ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаВозможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • 17:29
    • «Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы на ответную игру Кубка России
    Все новости спорта

    «Сибирь» обыграла «Барыс» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Барыс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду одержала уверенную победу над «Барысом» со счетом 2:0.

    Тимур Ахияров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимур Ахияров

    На 16-й минуте счет открыл Тимур Ахияров, ему ассистировали Сергей Широков и Алексей Яковлев.

    Вторую шайбу хозяев забросил Владимир Бутузов, ассисты на счету Владимира Рукавишникова и Владислава Кара.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Ахияров — 1 (Широков, Яковлев), 15:03 — 1:0. Бутузов — 10 (Рукавишников, Кара), 36:54 — 2:0Вратари: Костин — ШутовБроски: 36 (13+13+10) — 26 (5+10+11)Штраф: 6 — 4

    «Сибирь» прервала 8-матчевую безвыигрышную домашнюю серию. С 27 очками она теперь идет девятой на «Востоке». «Барыс» двумя строчками ниже с 21 очком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» негативную серию против «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не будет сильно напрягаться
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у «Ростова» Карпина?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч ПСВ — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие