«Трактор» — «Куньлунь»: счет матча 1:4, обзор голов

«Куньлунь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Мартен Лефевр, Рурк Шартье, Ян Дрозг и Спенсер Фу. За хозяев забил Владимир Ткачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Лефевр — 3 (С. Фу, Кэмпбелл), 2:08 — 0:1. Ткачев — 9 (бол., Кадейкин, Сикьюра), 5:09 — 1:1. Шартье — 6 (Челиос, О`Риган), 47:28 — 1:2. Дрозг — 3 (бол., Паутов), 55:30 — 1:3. С. Фу — 6 (п.в.), 57:08 — 1:4Вратари: Фукале (56:09 — 57:08) — СмитШтраф: 6 — 6Броски: 29 (11+13+5) — 20 (6+6+8)
«Трактор» с 42 очками идет первым на «Востоке». «Куньлунь» с 25 баллами занимает десятую строчку на «Западе».