Мамбеталиев: Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил

, главный тренер, высказался о матче против(0:3).

«Не хватило концентрации, в некоторых моментах закопались в нападении — получили контратаки. Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил. Бывает, что всю игру держим концентрацию, удар, выполняем черновую работу, а в этом матче моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Но мы обсудим всё это, посмотрим моменты и будем готовиться к следующей игре.

Ребята — не роботы, это люди, им нужно восстановиться. Играют практически одни и те же хоккеисты. Не хватило концентрации — мы выплеснули эмоции в предыдущей игре с "Металлургом".

Уверенность приходит с каждой игрой, со временем ребята будут терпеть и выстреливать в нужный момент, будет и концентрация. Пока играем так: две выиграли, одну проиграли — дальше посмотрим.

Голкипер Андрей Шутов готовится к следующим играм, в них он будет играть. Желания выпустить шестого полевого в концовке не было, потому что смысла нет,» — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции с 20-ю баллами.