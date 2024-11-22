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    Мамбеталиев: Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Барыс
    Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса», высказался о матче против «Амура» (0:3).

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «Не хватило концентрации, в некоторых моментах закопались в нападении — получили контратаки. Думаю, буллит нас чуть-чуть подломил. Бывает, что всю игру держим концентрацию, удар, выполняем черновую работу, а в этом матче моментами играли. Чувствовалась какая-то несобранность. Но мы обсудим всё это, посмотрим моменты и будем готовиться к следующей игре.

    Ребята — не роботы, это люди, им нужно восстановиться. Играют практически одни и те же хоккеисты. Не хватило концентрации — мы выплеснули эмоции в предыдущей игре с "Металлургом".

    Уверенность приходит с каждой игрой, со временем ребята будут терпеть и выстреливать в нужный момент, будет и концентрация. Пока играем так: две выиграли, одну проиграли — дальше посмотрим.

    Голкипер Андрей Шутов готовится к следующим играм, в них он будет играть. Желания выпустить шестого полевого в концовке не было, потому что смысла нет,» — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

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    После этого матча «Амур» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе, а «Барыс» — на 11-й позиции с 20-ю баллами.

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