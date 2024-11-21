Комментатор матчей «Вашингтона»: Обычно Овечкин не лежит на льду

Комментатор матчей «Вашингтона»рассказал, что его насторожило в эпизоде, когда капитан «Кэпиталз»получил травму.

Овечкин повредил голень в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Ожидается, что он пропустит несколько недель.

«Это был случайный, непредвиденный, неудачный контакт. Это было серьезное столкновение.

Я наблюдал за тем, как этот парень играет в хоккей, в течение 20 лет. Обычно он не остается лежать на льду, но в этот раз он остался.

Он попытался встать и не смог», — приводит слова Бенинати журналист Грант Паульсен.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.