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    Комментатор матчей «Вашингтона»: Обычно Овечкин не лежит на льду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Комментатор матчей «Вашингтона» Джо Бенинати рассказал, что его насторожило в эпизоде, когда капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин повредил голень в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). Ожидается, что он пропустит несколько недель.

    «Это был случайный, непредвиденный, неудачный контакт. Это было серьезное столкновение.

    Я наблюдал за тем, как этот парень играет в хоккей, в течение 20 лет. Обычно он не остается лежать на льду, но в этот раз он остался.

    Он попытался встать и не смог», — приводит слова Бенинати журналист Грант Паульсен.

  • Овечкин планирует вернуться на лед после травмы раньше срока
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    • В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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