Тренер «Амура»: Команда выходит из ямы

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»считает, что его команда потихоньку прибавляет и в скором времени способна улучшить результаты.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Виктор Костюченок Фото: belarushockey.com

«Пропускаем много легких голов, недорабатываем в моментах, но это наша внутренняя кухня, мы разберемся. Как прогресс можем выделить забитые голы, но настораживает, что не играем все 60 минут.

Нам нужна победа, тогда будем разговаривать. Пока есть неопределенность по главному тренеру, команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх у нас это получится», — сказал Костюченок «Матч ТВ».

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Поражение от «Спартака» (3:7) стало для «Амура» 14-м кряду в этом сезоне в матчах КХЛ.