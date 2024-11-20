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    Тренер «Амура»: Команда выходит из ямы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Спартак
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок считает, что его команда потихоньку прибавляет и в скором времени способна улучшить результаты.

    Виктор Костюченок
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    Виктор Костюченок

    «Пропускаем много легких голов, недорабатываем в моментах, но это наша внутренняя кухня, мы разберемся. Как прогресс можем выделить забитые голы, но настораживает, что не играем все 60 минут.

    Нам нужна победа, тогда будем разговаривать. Пока есть неопределенность по главному тренеру, команда выходит из ямы, надеюсь, в ближайших играх у нас это получится», — сказал Костюченок «Матч ТВ».

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    Поражение от «Спартака» (3:7) стало для «Амура» 14-м кряду в этом сезоне в матчах КХЛ.

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