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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Витязем» в матче КХЛ

    «Локомотив» — «Витязь»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    «Локомотив» одолел «Витязь» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Степан Никулин — автор победного гола в ворота «Витязя»
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    Степан Никулин — автор победного гола в ворота «Витязя»

    В составе гостей единственную шайбу забросил нападающий Иван Чехович, реализовав штрафной бросок.

    У «Локомотива» счет сравнял Георгий Иванов за минуту до конца 3-го периода.

    Команда довели дело до овертайма, где сильнее оказались «железнодорожники». Победную шайбу забросил Степан Никулин в большинстве.

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 52 очками в активе, а «Витязь» — на 9-й позиции с 28-ю баллами.

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