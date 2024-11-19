«Локомотив» — «Витязь»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

одолел(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей единственную шайбу забросил нападающий Иван Чехович, реализовав штрафной бросок.

У «Локомотива» счет сравнял Георгий Иванов за минуту до конца 3-го периода.

Команда довели дело до овертайма, где сильнее оказались «железнодорожники». Победную шайбу забросил Степан Никулин в большинстве.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 52 очками в активе, а «Витязь» — на 9-й позиции с 28-ю баллами.