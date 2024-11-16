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    Никитин: Мы сделали акцент на характер и терпение

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Торпедо» (1:0).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Торпедо — быстрая команда. Мы сделали акцент на характер и терпение. Это дало результат. Я уже давно смотрю свои игры с точки зрения совершенства. Этот матч дал больше информации, чем игры против "Спартака" и ЦСКА. Мы увидели, кто может лучше убегать, принимать решения. Я и тренерский штаб будем пересматривать, находя хорошие и плохие моменты. Мы не дифференцируем матчи на хорошие и плохие», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 50-ю очками в активе, а «Торпедо» — на 6-й позиции (31 балл).

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