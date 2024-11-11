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    Авангард — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.11.2024 в 16:30 начнется матч в КХЛ Авангард — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 11.11.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — СКА в КХЛ.

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    Последний матч: «СКА» — «Авангард» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «СКА». Коэффициент ставки — 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «СКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — СКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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