«Амур» — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

обыграл(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей голы записали на свой счет Семён Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов.

У «Амура» шайбы забросили Алекс Гальченюк и Евгений Грачев. Оба гола — в большинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Кизимов — 2 (Блэкер, Хрипунов), 6:02 — 0:1. Гальченюк — 4 (бол., Бродхерст, Барулин), 19:47 — 1:1. Обидин — 1 (Блэкер), 35:12 — 1:2. Хрипунов — 5 (мен., Осипов, Галкин), 47:41 — 1:3. Грачев — 3 (бол., Барулин, Бродхерст), 54:52 — 2:3Вратари: Лозебников — ГалкинБроски: 35 (16+8+11) — 28 (7+15+6)Штраф: 12 — 14

После этого матча «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. «Амур» — на последней 12-й позиции с 13-ю баллами.