ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в матче КХЛ

    «Амур» — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Автомобилист
    «Автомобилист» обыграл «Амур» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Степан Хрипунов — нападающий «Автомобилиста»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Степан Хрипунов — нападающий «Автомобилиста»

    В составе гостей голы записали на свой счет Семён Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов.

    У «Амура» шайбы забросили Алекс Гальченюк и Евгений Грачев. Оба гола — в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Кизимов — 2 (Блэкер, Хрипунов), 6:02 — 0:1. Гальченюк — 4 (бол., Бродхерст, Барулин), 19:47 — 1:1. Обидин — 1 (Блэкер), 35:12 — 1:2. Хрипунов — 5 (мен., Осипов, Галкин), 47:41 — 1:3. Грачев — 3 (бол., Барулин, Бродхерст), 54:52 — 2:3Вратари: Лозебников — ГалкинБроски: 35 (16+8+11) — 28 (7+15+6)Штраф: 12 — 14

    После этого матча «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. «Амур» — на последней 12-й позиции с 13-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» продолжит погоню за лидерами
  • «Локомотив» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Реал» наконец-то победит
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бавария» забьет в Гамбурге больше трех мячей?
  • «Санкт-Паули» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие