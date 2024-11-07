Квартальнов: Вымучили победу. Хороший матч

Главный тренер минскогоподвел итог матча против(3:2 Б).

«Вымучили победу. Хороший матч. Зрителям понравился: буллиты, всё было непонятно до конца игры. Доволен, но надо улучшать процент реализации. Надо стараться первыми забивать. Ещё есть ошибки. Всё-таки меняться всей тройкой нельзя. Надо было кому-то остаться. Подобные ошибки дорого стоят в матчах с таким соперником.

Решения принимают руководители: убрать или нет. Вопрос к ним. Скажу другое. Всё в тех матчах было на тоненького. Согласен, где-то не получилось. Но мы старались, играли неплохо. Но бывают ошибки. Надо их исправлять, убирать. Хочется открывать счёт, в конце сыграть надёжнее. Работаем над этим. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в этом», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 25 очками в 23 играх на 8-м месте в Западной конференции. «Салават» (27 очков за 21 игру) идет четвертым на «Востоке».