«Авангард» проиграл «Адмиралу» во Владивостоке

«Адмирал» Фото: globallookpress.com
Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Адмирала».
Автором решающего гола стал Вячеслав Основин, поразивший ворота гостей на первой минуте овертайма.
В основное время в составе дальневосточной команды отличились Никита Сошников и Степан Старков.
Оба гола «Металлурга» забил Рид Буше. При этом вторую шайбу американец забросил за две секунды до финальной сирены.
«Адмирал» поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ — 26 очков. «Авангард» находится 10-й строчке — 18 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Буше — 8 (Прохоркин), 0:25 — 0:1. Сошников — 5 (Шулак, Грман), 24:27 — 1:1. Старков — 5 (Шулак, Муранов), 47:47 — 2:1. Буше — 9 (Прохоркин, Игумнов), 59:58 — 2:2. Основин — 4 (Старков), 60:45 — 3:2Вратари: Мишуров — Хомченко (58:46 — 58:52, 59:26 — 59:58)Штраф: 8 — 4Броски: 30 (10+6+11+3) — 27 (11+5+11+0)