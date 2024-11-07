«Авангард» проиграл «Адмиралу» во Владивостоке

Омскийпотерпел поражение от владивостокскогов выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Адмирала».

Автором решающего гола стал Вячеслав Основин, поразивший ворота гостей на первой минуте овертайма.

В основное время в составе дальневосточной команды отличились Никита Сошников и Степан Старков.

Оба гола «Металлурга» забил Рид Буше. При этом вторую шайбу американец забросил за две секунды до финальной сирены.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Адмирал» поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ — 26 очков. «Авангард» находится 10-й строчке — 18 очков.