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    «Ак Барс» по буллитам обыграл «Барыс»

    «Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Барабанов — нападающий «Ак Барса»
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    Александр Барабанов — нападающий «Ак Барса»

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала счет открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, а «Барыс» ответил голом Ансар Шайхмедденов в концовке 2-го периода.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный бросок на счету нападающего Александра Барабанова.

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции с 14-ю баллами.

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