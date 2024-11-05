«Барыс» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

одержал победу над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала счет открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, а «Барыс» ответил голом Ансар Шайхмедденов в концовке 2-го периода.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный бросок на счету нападающего Александра Барабанова.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции с 14-ю баллами.