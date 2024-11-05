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    «Металлург» выиграл у «Адмирала» и прервал серию поражений

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Люк Джонсон
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    Люк Джонсон

    Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 ОТ.

    Автором победного гола стал американский нападающий «Магнитки» Люк Джонсон, отличившийся и в основное время.

    Еще одну шайбу в ворота хозяев отправил Денис Зернов.

    У «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Никита Сошников и Джек Родевальд.

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    • «Металлург» выиграл первый матч после трех поражений подряд.

    «Металлург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции — 23 очка. «Адмирал» находится на пятой строчке — 24 очка.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В следующем матче «Металлурга» сыграет 7 ноября против «Амура», а «Адмирал» в тот же день встретится с «Авангардом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Джонсон — 4, 15:24 — 0:1. Зернов — 1 (Акользин, Маклюков), 20:13 — 0:2. Сошников — 4 (Петухов, Шестаков), 25:46 — 1:2. Родуолд — 8 (бол., Завгородний, Шулак), 50:07 — 2:2. Джонсон — 5 (бол., Пресс, Орехов), 61:59 — 2:3Вратари: Демченко — НабоковШтраф: 2 — 2Броски: 36 (13+10+12+1) — 30 (13+10+5+2)
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