Мартемьянов не собирается делать перерыв в работе после увольнения из «Амура»

заявил, что не намерен делать паузу в тренерской карьере после увольнения из хабаровского

«Будут предложения — буду рассматривать. Опыта хватает, сил достаточно, желания море! Повторюсь: будут предложения, буду смотреть по ситуации.

Работать помощником не готов. Идти к тренеру помогать, когда у вас разное видение хоккея, это не очень правильно.

Если есть главный тренер, он должен быть главным, под него никого не надо брать, ему должны доверять и дать время работать», — приводит слова Мартемьянова «Чемпионат».

Ранее, помимо «Амура», Мартемьянов возглавлял в КХЛ «Автомобилист» и «Сибирь».