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    Мартемьянов не собирается делать перерыв в работе после увольнения из «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Амур КХЛ
    Андрей Мартемьянов заявил, что не намерен делать паузу в тренерской карьере после увольнения из хабаровского «Амура».

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Будут предложения — буду рассматривать. Опыта хватает, сил достаточно, желания море! Повторюсь: будут предложения, буду смотреть по ситуации.

    Работать помощником не готов. Идти к тренеру помогать, когда у вас разное видение хоккея, это не очень правильно.

    Если есть главный тренер, он должен быть главным, под него никого не надо брать, ему должны доверять и дать время работать», — приводит слова Мартемьянова «Чемпионат».

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