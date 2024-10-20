Воробьев: В третьем периоде сражались, забили и догнали, дальше вы все видели сами

Главный тренервысказался о поражении своей команды по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 Б).

«Хороший первый период, мы должны были строить на нём игру. Во втором периоде соперники стали накладывать на нас смены, мы начали удаляться. В третьем сражались, забили и догнали. Дальше вы всё видели сами.

Абрамов сказал, что не выполнял тренерскую установку? Там, видимо, речь шла о втором периоде. Он получил внушение в тот момент.

Что больше печалит: проигрыш "Сочи" или более топовым командам? Ничего хорошего ни в том ни в другом не вижу. Похвалю ли команду за камбэк? Сейчас неправильное время для похвалы», — приводит слова Воробьева пресс-служба ЦСКА.

Армейцы проиграли уже 4 матча подряд за пределами основного времени. После этой встречи ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе.