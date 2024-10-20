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    ЦСКА совершил камбэк, но проиграл «Сочи» по буллитам в матче КХЛ

    ЦСКА — «Сочи»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

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    «Сочи» обыграл ЦСКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Артур Тянулин — нападающий «Сочи»
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    Артур Тянулин — нападающий «Сочи»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Сочи» шайбы забросили Илья Федотов в большинстве, Артём Волков и Даниил Сероух.

    В составе ЦСКА дублем отметился Виталий Абрамов, а еще один гол записал на свой счет Егор Фатеев.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Сочи». Победный бросок на счету Тимура Хафизова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Сочи» 3:4 Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 0:1).
    Голы: Фатеев — 3 (Классон, Нестеров), 18:48 — 1:0. И. Федотов — 1 (бол. Тянулин, Венгрыжановский), 25:32 — 1:1. Волков — 1 (Грэм, Венгрыжановский), 48:19 — 1:2. Сероух — 2 (Хафизов, Авершин), 52:05 — 1:3. Абрамов — 8 (бол. Соркин, Окулов), 54:10 — 2:3. Абрамов — 9 (Соркин, Уильямс), 59:49 — 3:3Победный буллит: Тимур ХафизовВратари: Просветов — ИвановБроски: 23 (13+6+4+0) — 29 (6+18+4+1)Штраф: 14 — 10

    После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (21).

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