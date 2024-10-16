Гатиятулин: Для меня матч против «Трактора» был особым

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал поражение своего клуба в матче КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Первый период у нас получился: то, что планировали, выполняли, много шли в давление, заставляли соперников ошибаться. Возможно, сказалась потеря наших ведущих нападающих — Саша Барабанов приболел, а Ник Петан сыграл всего несколько смен. Тем не менее, мы должны в любых условиях добиваться результата.

Для меня, как для главного тренера "Ак Барса", каждая игра принципиальная. Лично для меня это был особый матч. Я приехал домой, были родители, близкие и друзья. Хорошая атмосфера, хорошее настроение», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

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«Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке. У «Трактора» на шесть больше и продолжает быть лидером на «Востоке».

Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея, с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 год был главным тренером «Трактора».