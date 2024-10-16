ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди Мария«Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
    Все новости спорта

    Гатиятулин: Для меня матч против «Трактора» был особым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своего клуба в матче КХЛ с «Трактором» (1:3).

    Анвар Гатиятулин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин

    «Первый период у нас получился: то, что планировали, выполняли, много шли в давление, заставляли соперников ошибаться. Возможно, сказалась потеря наших ведущих нападающих — Саша Барабанов приболел, а Ник Петан сыграл всего несколько смен. Тем не менее, мы должны в любых условиях добиваться результата.

    Для меня, как для главного тренера "Ак Барса", каждая игра принципиальная. Лично для меня это был особый матч. Я приехал домой, были родители, близкие и друзья. Хорошая атмосфера, хорошее настроение», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке. У «Трактора» на шесть больше и продолжает быть лидером на «Востоке».

    Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея, с 2015 по 2018 и с 2020 по 2023 год был главным тренером «Трактора».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие