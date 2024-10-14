Тренер «Трактора» Гру: «Авангард» превзошел нас во всех компонентах

Главный тренер челябинского «Трактора»рассказал, что его команда по делу уступила омскому «Авангарду» в матче КХЛ со счетом 1:3.

«Не думаю, что у нас был сегодня хороший день. Мы не показали хорошую игру. "Авангард" был лучше нас в катании, работе и исполнительности. Он заслужил эту победу.

Сегодня была не усталость точно. У нас достаточно плотное расписание, действительно. Но, смотря на кондиции наших игроков, я не вижу признаков усталости. Сегодня был один из матчей, когда все сложно в комплексе. Но это не показатель того, что мы устали.

Сегодня мы не были в нашей лучшей форме в большинстве своих игровых аспектов. Но отмечу, что были хороши в меньшинстве. Голы в нашей команде приходят от разных игроков. Не вижу проблемы, что мы забили так мало именно сегодня.

Все же в этом компоненте мы находимся в топ‑5 по всей лиге. Просто сегодня не хватило некоторого исполнения, а в тех моментах, которые мы создавали, вратарь соперника сделал отличные сейвы», — сказал Гру «Матч ТВ».

Даже после этого поражения «Трактор» продолжает возглавлять таблицу на «Востоке» с 22 очками. В следующем матче он встретится с «Ак Барсом».