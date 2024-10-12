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    Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Автомобилист»

    СКА — «Автомобилист»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    СКА одержал победу над «Автомобилистом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    В составе хозяев голы записали на свой счет Евгений Кузнецов, Сергей Плотников (оба гола — в большинстве), Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк.

    У «Автомобилиста» шайбы забросили Брендан Лайпсик и Брукс Мэйсек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
    Голы: Кузнецов — 3 (бол., Деанджело), 2:13 — 1:0. Лайпсик — 4 (Меркли, Воробьев), 15:51 — 1:1. Мэйсек — 5 (бол., Да Коста, Эберт), 20:10 — 1:2. Плотников — 6 (бол., Григоренко, Деанджело), 42:46 — 2:2. Бардаков — 5, 43:51 — 3:2. Глотов — 5 (Грицюк, Зыков), 49:56 — 4:2. Грицюк — 5 (п.в., Никишин), 59:20 — 5:2Вратари: Заврагин — Аликин (56:30 — 59:20)Броски: 28 (6+11+11) — 37 (15+13+9)Штраф: 6 — 10

    После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. «Автомобилист» — на 2-й позиции Востока (20).

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